Cyberpunk 2077 al Museo del Fallimento insieme a E.T. di Atari

Cyberpunk 2077 ha trovato spazio al Museum of Failure di Brooklyn, esposizione che presenta una selezione di prodotti, oggetti e servizi fallimentari. Tra questi c'è anche il gioco di CD Projekt RED, così come ad esempio E.T. di Atari.

Il museo del fallimento non vuole essere una operazione dedita allo sbeffeggiamento di questi prodotti bensì deve essere vista con accezione positiva: da un fallimento ci si può sempre rialzare.

E' indubbio che il videogioco dello studio polacco abbia avuto un lancio molto problematico, tanto da venire rimosso da PlayStation Store per mesi e mesi poche ore dopo il debutto a causa dei tantissimi problemi tecnici e delle continue richieste di rimborso dei consumatori. CD Projekt nel corso degli anni si è scusata ed ha lavorato duramente per cambiare le sorti del gioco, riuscendoci.

Sebbene CD Projekt stia ancora fronteggiando varie class action, Cyberpunk 2077 è diventato rapidamente uno degli giochi più venduti degli ultimi anni e si attender ora il lancio della prima espansione Phantom Liberty in uscita forse a giugno. Il DLC verrà annunciato al Summer Game Fest dell'8 giugno, tra pochi giorni quindi ne sapremo di più, CD Projekt RED dovrebbe svelare in questa occasione anche la data di uscita del contenuto aggiuntivo.