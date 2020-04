Cyberpunk 2077 in musica: un assaggio dell'intensa colonna sonora

Il mese di settembre vedrà l'atteso approdo sul mercato di Cyberpunk 2077, nuova ambiziosa produzione ruolistica firmata dagli autori di The Witcher 3: Wild Hunt.

Per ingannare l'attesa, ancora piuttosto lunga, che ci separa dalla pubblicazione del titolo, è possibile avere un primo assaggio delle sonorità che accoglieranno i giocatori tra le strade e i vicoli della pericolosa Night City. Ad offrire questo succulento antipasto è Paul Leonard - Morgan, uno dei compositori al lavoro su Cyberpunk 2077. Direttamente dal proprio account Twitter ufficiale, quest'ultimo ha infatti condiviso un breve estratto del risultato del lavoro condotto dall'autore per CD Projekt RED.

Rispecchiando le aspettative legate al contesto in cui prenderà forma il gioco, i bassi e le chitarre proposte dal musicista danno vita ad una colonna sonora ruvida e graffiante, dal ritmo incalzante e coinvolgente. Tra distorsioni e sound decisi, le musiche di Cyberpunk 2077 stanno dunque prendendo progressivamente vita: per avene una piccola anteprima, potete sfruttare il Tweet che trovate direttamente in calce a questa news. Cosa ve ne pare?



In chiusura, ne approfittiamo per ricordarvi che è stata presentata ufficialmente la nuova Xbox One X a tema Cyberpunk 2077, che presenta personalizzazioni estetiche a tema sia su console sia su controller.