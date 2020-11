Cyberpunk 2077 e la musica protetta da copyright: CD Projekt descrive la Modalità Streamer

I ragazzi di CD Projekt tornano sulla Modalità Streamer di Cyberpunk 2077 per spiegare come gestire, ed eventualmente escludere, la musica protetta da copyright presente nel kolossal sci-fi in arrivo il 10 dicembre su PC, Google Stadia e console PlayStation e Xbox.

In vista dell'uscita del GDR fantascientifico, sono infatti in molti a chiedersi quali azioni occorre compiere per evitare di incappare nel DMCA decidendo di condividere in streaming la propria esperienza di gioco tra i grattacieli di Night City.

Con questa consapevolezza, gli autori della software house polacca spiegano di essere "incredibilmente entusiasti di vedere i vostri stream, playthrough, video gameplay, guide agli obiettivi e, diavolo, forse persino le speedrun. Cyberpunk 2077 conterrà una bella e robusta colonna sonora originale creata dai nostri compositori interni. Inoltre, potrai ascoltare oltre 150 brani creati da artisti meravigliosi che rappresentano generi diversi e siamo certi che adorerai la musica riprodotta dalle stazioni radio in-game e nei club. Sfortunatamente, il mondo della legge sul copyright è complicato e non tutte queste canzoni possono essere riprodotte in streaming o utilizzate nei tuoi contenuti video".

Sin dal lancio, nel menù di pausa sarà quindi possibile utilizzare il pusante "Disabilità Musiche protette da Copyright" per disattivare quella che, a detta di CD Projekt, sarà "una piccola parte dei brani del gioco, il cui streaming potrebbe comportare la demonetizzazione o la completa rimozione dei tuoi video o clip in streaming / VOD". Chi dovesse riscontrare ulteriori problemi anche dopo aver attivato questa funzionalità, potrà sempre ricevere un aiuto e tutte le indicazioni del caso da parte del team di CD Projekt RED: per ricevere ulteriori informazioni sull'argomento, in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Cyberpunk 2077.