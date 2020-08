Cyberpunk 2077 'nasce per superare The Witcher 3', spiega CD Projekt

Intervistato dai giornalisti di EDGE, il Level Designer di Cyberpunk 2077 Max Pears ha citato la "competizione interna" con The Witcher 3 per illustrare le ambizioni nutrite da CD Projekt RED per dare forma al loro prossimo, attesissimo kolossal sci-fi.

Partendo dal raffronto tra la prossima avventura che attende V all'ombra dei grattacieli di Night City e l'ultima epopea ruolistica di Geralt di Rivia, Pears sottolinea come "non c'è la volontà di prevaricare sugli altri studi e sui loro giochi perchè in questo settore si contribuisce tutti insieme all'evoluzione. La vera competizione è con The Witcher 3, che ha avuto un così grande successo con persone che hanno trascorso tantissime ore a esplorarne il mondo di gioco, ma si tratta di una competizione diversa dal solito perchè avviene all'interno del nostro stesso studio".

Il rappresentante della software house polacca specifica inoltre come "abbiamo già fissato il punto di riferimento nel settore in questo genere di giochi (attraverso The Witcher 3, ndr) e stiamo provando a fare lo stesso con Cyberpunk 2077. In fondo, si tratta di andare sempre avanti e di cercare di alzare costamente l'asticella della qualità, ma bisogna anche pensare che ci sono delle differenze tra i due titoli e dobbiamo capire come possiamo sfruttare queste differenze per trasformarle in un vantaggio. Comunque sì, cerchiamo sempre di creare giochi innovativi e rivoluzionari".

Il lancio dell'ultimo GDR a mondo aperto di CD Projekt è previsto per il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, per poi arrivare anche su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X in un secondo momento. Nell'attesa di confutare le parole di Pears e scoprire fino a che punto si sono spinti gli autori europei per evolvere l'esperienza ludica, narrativa, grafica e contenutistica di The Witcher 3, vi lasciamo a questo approfondimento su quest attività e romance di Cyberpunk 2077.