Cyberpunk 2077 nasconde ancora dei segreti che nessuno ha mai scoperto

Stando a quanto riferito da Paweł Sasko (Associate Game Director di CD Projekt RED) Cyberpunk 2077 nasconderebbe ancora dei segreti che nessun giocatore ha scoperto in questi primi tre anni e mezzo di vita del gioco, uscito originariamente nel dicembre 2020.

I segreti in questione sono presenti sin dal primo giorno e dunque non sono legati all'espansione Phantom Liberty, tuttavia nessuno li ha ancora resi pubblici, sottolinea Sasko:

"Recentemente ho visto una grande lista di easter egg e segreti di Cyberpunk 2077. Una lunga lista, completa... ma non c'è tutto, ve lo assicuro. Ci sono ancora due cose che nessuno ha scoperto, o che almeno non sono di pubblico dominio."

Ovviamente Pawel non ha voluto lasciare indizi di nessun tipo e dunque la community di cacciatori di easter egg dovrà lavorare ancora esplorando ogni angolo di Night City per riuscire a scoprire tutti i segreti nascosti di Cyberpunk 2077.

CD Projekt RED ha poi confermato che il supporto post lancio di Cyberpunk 2077 è terminato, lo studio non ha in programma nuovi contenuti ma solamente aggiornamenti e patch di manutenzione. Tuttavia se dovesse presentarsi l'occasione si potrebbe pensare a qualche contenuto minore, piccole sorprese per la community, se il team avrà voglia di tornare a lavorare sul gioco.

