Cyberpunk 2077: è necessario vedere Edgerunners per giocare Phantom Liberty?

C'è tanto da raccontare nell'universo sci-fi di Cyberpunk 2077, per questo motivo i ragazzi di CD Projekt RED stanno per arricchirlo con la nuova espansione Phantom Liberty. Da quando è stato lanciato il gioco principale, in ogni caso, è uscito anche l'anime Cyberpunk: Edgerunners: è obbligatorio guardarlo prima di giocare il DLC?

È necessario aver visto Cyberpunk: Edgerunners per capire la storia di Phantom Liberty?

Cyberpunk 2077 è stato pubblicato alla fine del 2020, mentre l'anime Cyberpunk: Edgerunners dello Studio Trigger è arrivato su Netflix nel settembre del 2022. È lecito domandarsi, dunque, se sia necessario guardare la serie animata per comprendere la storia raccontata nell'espansione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, in uscita il 26 settembre 2023. La risposta, molto semplicemente, è no. Non è necessario guardare Edgerunners per godersi appieno Phantom Liberty, per il poiché raccontano due storie indipendenti e slegate da loro, seppur ambientate nello stesso universo narrativo.

Nei mesi scorsi hanno trovato diffusione delle voci secondo le quali uno dei personaggi di Edgerunners, Falco per la precisione, sarebbe stato presento in Phantom Liberty, ma sono state immediatamente smentite da CD Projekt RED. Quello che potete però aspettarvi, in ogni caso, sono dei riferimenti: i giocatori che stanno già giocando a Cyberpunk 2077 con l'aggiornamento 2.0, la cui pubblicazione ha anticipato di qualche giorno quella dell'espansione, hanno già trovato degli omaggi ai personaggi dell'anime - di cui non parleremo in questa sede, lasciandovi il piacere della scoperta. Cyberpunk: Edgerunners ha infatti riscosso un enorme successo di critica e di pubblico, dunque non stupisce vedere CD Project RED citarlo in un modo o nell'altro.

