Cyberpunk 2077: i nemici non saranno 'spugne per proiettili', promette CD Projekt

Dopo aver rassicurato i fan degli interventi compiuti da CD Projekt per migliorare il combattimento corpo a corpo di Cyberpunk 2077, il Senior Gameplay Designer Pawel Kapala fornisce un importante chiarimento sul gameplay del kolossal GDR specificando che i nemici di V non saranno delle "spugne per proiettili".

Nel corso di un'intervista concessa a VG247.com, l'autore della software house polacca interviene sulla questione della profondità del gameplay di Cyberpunk 2077 e specifica che "la maggior parte dei nemici che incontrerai sono dei normali scagnozzi. Ma se continui a salire di livello e ti ritrovi a combattere con un avversario che è al tuo stesso livello, non dovresti mai sperimentare il fastidio di incontrare nemici che sono 'spugne per proiettili'. Gli scontri con questi avversari potranno risolversi in maniera piuttosto veloce, non servirà molto tempo per abbatterli ma allo stesso tempo sarà anche molto semplice soccombere ai loro attacchi, quindi si tratterà fondamentalmente di acquisire esperienza nella gestione dei movimenti e nell'utilizzo delle coperture".

Anche per quanto riguarda i boss e i nemici maggiori, Kapala promette che in CP2077 non assisteremo a scontri snervanti contro avversari da abbattere riversandogli contro tutto il contenuto dei caricatori delle proprie armi: "I boss sono sempre stati un grosso problema nella maggior parte dei giochi, trovi sempre delle spugne per proiettili che vengono colpite ripetutamente senza produrre alcun tipo di reazione. Ti danno proprio l'impressione di star sparando addosso a una spugna. Ecco, questa è una cosa non avremmo mai voluto vedere in Cyberpunk 2077 e infatti abbiamo lavorato affinché i boss, anche i più corazzati, dimostrino tutto il dolore provocato dai nostri colpi. I danni arrecati da V, ad esempio, li porteranno a inciampare e persino a cadere".

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il nuovo kolossal ruolistico degli autori di The Witcher 3 è atteso al lancio per il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, con approdo successivo su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X. Sulle nostre pagine abbiamo approfondito le ultime novità provenienti dal secondo Night City Wire nello speciale sulle armi di Cyberpunk 2077 e le loro caratteristiche.