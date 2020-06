Cyberpunk 2077: i neon di Night City brillano nel trailer italiano e nelle nuove immagini

La serata di giovedì 25 giugno ha visto tornare altissima la febbre da Cyberpunk 2077, con il team di CD Projekt RED che non ha esitato ad offrire al pubblico moltissimi nuovi dettagli sullo sfaccettato universo che stanno edificando.

Tra i contenuti condivisi con la community in fervente attesa dell'ambizioso gioco di ruolo, troviamo un nuovo spettacolare trailer, pronto ad accompagnare i giocatori lungo le strada più malfamate e gli anfratti più oscuri di Night City. Inizialmente distribuito esclusivamente in lingua inglese, il filmato è ora stato pubblicato anche in lingua nostrana. Direttamente in apertura a questa news, potete dunque visionare il nuovo trailer in italiano di Cyberpunk 2077. Cosa ve ne pare di questo primo assaggio di doppiaggio?



Parallelamente, l'universo videoludico a tinte cyberpunk dipinto dal talento della software house polacca è tornato a mostrarsi anche in nuove immagini. Ricche della potenza espressive dei riflessi delle luci al neon che animeranno Night City, queste ultime sono disponibili direttamente in calce a questa news. Per completare il quadro su tutte le novità legate all'attesissimo GDR, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate il nuovo provato di Cyberpunk 2077, realizzato dal nostro Francesco Fossetti dopo ben quattro intense ore di prova del gioco: buona lettura!