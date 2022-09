Cyberpunk 2077: niente New Game+ con il prossimo update, ma potrebbe arrivare in futuro

Dopo aver salutato il production manager Jedrzej Mroz dopo 15 anni di onorato servizio, CD Projekt RED ha precisato che Cyberpunk 2077 non riceverà la modalità New Game Plus con il prossimo update a cui sta lavorando lo studio polacco per il suo controverso open world Sci-Fi.

A comunicarlo è stata la Senior Community Manager Amelia "Lilayah", che ha confermato l'arrivo di novità per i fan di Cyberpunk 2077 con la diretta Night City Wire prevista alle 16:30 di oggi martedì 6 settembre, ma ha al contempo escluso che il New Game Plus possa essere fra gli argomenti di cui verranno discussi. Si tratta infatti di una feature che non arriverà con la patch 1.6 del gioco, ma non è detto che gli sviluppatori non riescano ad implementarlo con un update futuro.

A tal proposito è intervenuto il Lead Level Designer Miles Tost, che ha spiegato alla community come aggiungere il New Game Plus implichi una serie di accorgimenti e di attente valutazioni al fine di non rendere sbilanciata l'esperienza di gioco durante la seconda partita.



"Ribilancerebbe l'intero gioco (nemici, equipaggiamento, oggetti) e tonnellate di test/tweaking; ci sono molti controlli di skill nel gameplay e nei dialoghi. Come gestiamo/bilanciamo gli attributi e i punti perk? Il giocatore può arrivare in posti con il doppio salto che non dovrebbero raggiungere? La sezione in cui si assiste all'intervento chirurgico con la mano potrebbe potenzialmente dover essere completamente rielaborata. Terrai i tuoi veicoli? Come gestiamo tutti questi scenari?", questi sono alcuni dei quesiti che il team di sviluppo si pone pensando al NG+." Alcune risposte potrebbero anche essere semplici, ma noi dovremmo scandagliare l'intero gioco per assicurarci che una funzionalità che tocca praticamente tutti gli aspetti sia fatta bene. Purtroppo non si tratta solo di permettervi di iniziare una nuova partita con il vostro V esistente e basta. Non sono cambiamenti impossibili, ma notate come si tratta di molto più lavoro di quanto si possa pensare. Stiamo ascoltando e indagando. Nessuna promessa però".

Ricordiamo che al termine del Night City Wire si terrà un secondo livestream di Cyberpunk 2077 previsto alle ore 17:30.