Cyberpunk 2077 next-gen: come trasferire i salvataggi su PS5 e Xbox Series X|S

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine nel corso del pomeriggio, Cyberpunk 2077 è approdato su PlayStation 5 e Xbox Series X|S con un aggiornamento gratuito pubblicato a sorpresa giusto poche ore fa. Se avete una partita in corso sulle console di vecchia generazione, vi spieghiamo come fare per trasferire i progressi.

Prima di iniziare con i passaggi da seguire per effettuare il trasferimento, è d'obbligo precisare che non vi è alcun modo per trasferire i progressi tra console che non facciano parte della stessa famiglia. In parole povere, chi ha dei salvataggi su PlayStation 4 può trasferirli esclusivamente su PlayStation 5, invece chi li ha su Xbox One può passare solo su Xbox Series X o Series S.

Come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

Se avete giocato la versione per console di vecchia generazione Sony (anche in retrocompatibilità su PS5) e volete continuare con l'edizione aggiornata del titolo CD Projekt RED, allora dovrete avviare il gioco in versione PS4 e con l'ultima patch. Questo passaggio è fondamentale, poiché l'update pubblicato oggi per tutte le piattaforme ha aggiunto una nuova voce nei menu attraverso la quale i giocatori possono effettuare l'upload nel cloud dei file di salvataggio. Una volta terminato l'upload, potete tranquillamente eliminare la versione PS4 e giocare quella PS5, dalla quale sarà possibile scaricare il file caricato in precedenza.

Come trasferire i salvataggi da Xbox One a Xbox Series X|S

Se giocate su Xbox, i passaggi da seguire sono molto più semplici, dal momento che tutto avverrà in maniera automatica. Non dovrete infatti preoccuparvi di nulla: scaricate il gioco (o aggiornatelo se avete installato ancora la versione old-gen) e continuate a giocare esattamente dal punto in cui avevate interrotto la vostra ultima partita.

Sapevate che i trofei ottenuti nell'edizione PS4 di Cyberpunk 2077 non vengono trasferiti su PS5?