Cyberpunk 2077 per Next Gen potrebbe essere esclusiva temporale Xbox Series X?

CD Projekt RED ha annunciato che Cyberpunk 2077 uscirà su Xbox Series X e sarà compatibile con la tecnologia Smart Delivery: chiunque acquisterà la versione Xbox One riceverà gratuitamente l'aggiornamento all'edizione Next-Gen ottimizzata per sfruttare le potenzialità della nuova console Microsoft. E per quanto riguarda PS4/PS5?

Lo studio polacco ha annunciato il supporto Smart Delivery su Xbox Series X specificando che "nessun giocatore dovrebbe pagare i giochi due volte", Microsoft ha definitivamente risolto il problema mentre come sappiamo la strategia di Sony a riguardo non è ancora chiara e di fatto l'annuncio di CD Projekt riguarda unicamente la versione Next-Gen per Series X senza nessun cenno a PS5.

Secondo alcune teorie e speculazioni diffuse da CNN, questo potrebbe voler indicare una possibile esclusiva temporale Xbox Series X per quanto riguarda le versioni Next-Gen di Cyberpunk 2077. Non è escluso che il team non abbia potuto rivelare nulla sull'edizione per la console Sony a causa di accordi di non divulgazione, non a caso la compatibilità Smart Delivery per il gioco è stata annunciata solo dopo che Microsoft ha confermato ufficialmente questa caratteristica.

Cyberpunk 2077 è atteso per il 17 settembre su PS4, PC e Xbox One, come detto chiunque acquisterà l'edizione per la piattaforma Microsoft riceverà anche l'upgrade Next-Gen per Xbox Series X non appena disponibile mentre tutto tace riguardo le modalità di fruizione su PlayStation 5.