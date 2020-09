Cyberpunk 2077 e la nextgen: nessun aumento di prezzo, assicura CD Projekt

Nella recente riunione con gli azionisti che ha permesso a CD Projekt di ribadire che Cyberpunk 2077 non sarà più rinviato, uno dei principali dirigenti della software house polacca, Michal Nowakowski, ha precisato che il kolossal sci-fi non subito alcun aumento di prezzo dovuto alla sua natura crossgen.

Il VP of Business Development di CD Projekt ha ricordato agli azionisti dell'azienda europea che "come ho precisato anche in passato, e come abbiamo già annunciato tempo fa con l'apertura dei preordini negli Stati Uniti, non cambieremo all'ultimo momento il prezzo di Cyberpunk 2077".

Nel ribadire ulteriormente il concetto, Nowakowski spiega che "i consumatori conoscono già quel prezzo. In Europa, il gioco è in prenotazione presso parecchi rivenditori da un bel po' di tempo. Quindi no, non abbiamo la benché minima intenzione di cambiare all'ultimo momento il prezzo".

Nell'ultimo report finanziario diffuso da CD Projekt, il colosso videoludico polacco ha confermato di aver speso oltre 100 milioni di euro per sviluppare Cyberpunk 2077. Il lancio del GDR sci-fi degli autori di The Witcher è previsto per il 19 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma successivamente anche su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X.