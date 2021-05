Cyberpunk 2077: Night City è più bella che mai con la mod True Next-Gen Shadows

Avete un buon PC da gaming e volete migliorare ulteriormente il dettaglio grafico di Cyberpunk 2077? Allora non dovreste lasciarvi sfuggire una nuova mod dedicata esclusivamente alle ombre.

Parliamo ovviamente di True Next-Gen Shadows, una mod il cui obiettivo è quello di migliorare in maniera sensibile il colpo d'occhio nel titolo CD Projekt RED. Grazie all'installazione dei file relativi al progetto, infatti, le ombre non solo aumentano la loro definizione, ma vengono gestite meglio per evitare piccoli errori d'illuminazione ed aumentare così il coinvolgimento dei giocatori durante le loro scorribande tra i quartieri di Night City.

Stando a quanto dichiarato dagli autori della mod sulla pagina ufficiale del progetto su NexusMods (attraverso la quale è possibile scaricare gratuitamente tutti i file e leggere le istruzioni su come installarli), le immagini sono state catturate a 1080p con DLSS attivo e l'opzione Nvidia sharpness settata al valore 55, il tutto grazie ad una Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Secondo la descrizione della mod, con una scheda video del genere le performance hanno subito un calo di soli 5 fotogrammi al secondo in seguito all'installazione della mod.

In attesa di vedere quali saranno le prossime mod dedicate al titolo CD Project, vi ricordiamo che la maggior parte degli sviluppatori dello studio polacco è al lavoro sui DLC di Cyberpunk 2077.