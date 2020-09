Cyberpunk 2077: Night City brilla di luce propria nelle immagini in Ray Tracing

Dopo aver presenziato all'ultimo evento NVIDIA per mostrare un spettacolare trailer di Cyberpunk 2077 in Ray Tracing, i ragazzi di CD Projekt pubblicano delle immagini inedite che testimoniano la bontà grafica del loro titolo una volta attivati gli effetti di illuminazione RTX più evoluti.

Gli scatti condivisi dalla software house polacca ci proiettano idealmente tra i vicoli di Night City per darci l'opportunità di ammirare l'incredibile livello di dettaglio raggiungibile affrontando le sfide del titolo con l'ausilio di una fiammante GPU NVIDIA Ampere o, comunque, di una scheda video della casa verde che è in grado di gestire gli effetti di illuminazione dinamica in Ray Tracing.

Con la diffusione di questi screenshot ad alta risoluzione, arriva anche la conferma degli autori di The Witcher che Cyberpunk 2077 non peserà 200 GB, con l'ulteriore promessa di annunciare a breve i requisiti di sistema minimi e raccomandati per la versione PC di questo attesissimo gioco di ruolo intriso di elementi sparatutto.

A questo punto non ci resta che lasciarvi alle nuove immagini in salsa RTX di Cyberpunk 2077, ma prima vi ricordiamo che il kolossal sci-fi di CD Projekt RED sarà disponibile a partire dal 19 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con approdo successivo su Google Stadia e nella doppia versione per console nextgen rappresentata da PS5 e Xbox Series X.