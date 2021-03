Cyberpunk 2077, Night City come Los Santos: Viaggio Rapido 'in stile GTA 5' con una mod

A dispetto dei problemi verificatisi nello sviluppo e nel supporto post-lancio di Cyberpunk 2077, la scena dei modder non ha mai smesso di supportare il kolossal GDR di CD Projekt. L'ultimo esempio in tal senso lo fornisce lo sviluppatore amatoriale KeanuWheeze con la sua mod per il Viaggio Rapido "in stile GTA 5".

Servendosi degli strumenti ufficiali per il modding di Cyberpunk 2077, l'autore di questo progetto fan made ha preso spunto dal capolavoro open world di Rockstar Games per riformulare da zero il Fast Travel e rendere più "immersivo" il sistema originario che, lo ricordiamo, prevede uno stacco e una "semplice" schermata di caricamento.

KeanuWheeze ha infatti legato il Viaggio Veloce di Cyberpunk 2077 a una transizione animata che, mostrando una suggestiva visuale dall'alto della megalopoli sci-fi di Night City, traccia in maniera dinamica un vettore dal punto di partenza del personaggio alla destinazione desiderata. Oltre all'effetto di transizione, il modder ha creato anche un comodo editor per modificare i singoli parametri dell'animazione, dando così agli utenti la più ampia libertà nelle personalizzazioni da effettuare per il Fast Travel "in stile GTA 5".

In calce alla notizia trovate il link al portale di NexusMods, con tutte le indicazioni per scaricare gratis e installare correttamente questa mod; nel portale c'è anche una clip d'esempio che mostra il nuovo Viaggio Veloce in azione. Già che ci siamo, vi riproponiamo il nostro approfondimento con le novità della patch 1.2 di Cyberpunk 2077 che sarà disponibile, si spera, entro breve su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S.