Cyberpunk 2077, da Night City alla libertà d'azione: nuovi dettagli da CD Projekt

Dopo The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED si prepara ad abbandonare, almeno temporaneamente, i lidi del fantasy medioevale per accompagnare i videogiocatori tra i fumi e le luci al neon di un'ambiziosa epopea cyberpunk.

In attesa di poter metter mano alla versione definitiva di Cybepunk 2077, i giocatori possono apprendere alcuni intriganti dettagli sul titolo, grazie ad un recente Q&A che ha visto il team polacco confrontarsi con la community videoludica russa. Il filmato, disponibile in apertura a questa news, approfondisce alcuni aspetti dell'atteso RPG.

Apprendiamo ad esempio che il mondo di gioco è stato plasmato accogliendo spunti e stimoli culturali di ogni angolo del globo, inclusa la stessa Russia: tra le gang di Night City, ad esempio, ne troveremo una particolarmente dedita all'ascolto di musica russa. CD Projekt RED conferma inoltre che i giocatori potranno far eseguire al proprio alter-ego azioni tipiche della vita quotidiana, mentre lo scenario offerto da Night City muterà a seconda di diverse condizioni. Ad esempio, cattive condizioni atmosferiche o location pericolose causeranno una ridotta densità di cittadini per le strade Al contrario, le aree dedite ad una sfrenata vita notturna saranno più frequentate al calar delle tenebre. Inoltre, Ci saranno alcuni speciali eventi narrativi che condurranno al formarsi di grandi folle nelle vie di Night City.



Il team ha inoltre nuovamente evidenziato le notevoli libertà offerte dal gioco di ruolo, con il protagonista che potrà creare legami di molteplici tipologie con i propri committenti o con i membri delle diverse gang attive nel mondo di Cyberpunk 2077. Sarà inoltre possibile compiere azioni da villain, come colpire civili nelle strade di Night City, ma vi saranno delle conseguenze: la polizia potrebbe ad esempio apporre una taglia sulla nostra testa, scatenandoci contro altri mercenari.

In chiusura, vi ricordiamo che in data venerdì 18 settembre sarà trasmesso un nuovo Night City Wire, durante il quale CD Projekt RED offrirà ulteriori dettagli su Cyberpunk 2077. L'appuntamento con l'esordio del gioco è invece fissato per il 19 novembre.