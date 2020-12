Cyberpunk 2077, Night City in tutto il suo potenziale: ecco la mappa interattiva!

Assoluta protagonista dell'universo proposto da Cyberpunk 2077, Night City è una megalopoli futuristica, illuminata da abbaglianti luci al neon pronta a sedurre e a corrompere gli animi dei suoi cittadini.

Con un'estensione che si sviluppa in orizzontale, ma anche e soprattutto in verticale, la tentacolare ambientazione distopica è un luogo che invita i giocatori ad esplorare ogni vicolo e anfratto tra locali malfamati e lussuose sedi di corporazioni senza scrupoli. Per offrire un colpo d'occhio speciale su Night City, la casa editrice Piggyback ha pubblicato una speciale mappa interattiva, consultabile liberamente sul sito dedicato, raggiungibile tramite il link che trovate in calce a questa news. La visuale consente di monitorare i numerosi punti d'interesse che popolano Night City, oltre a missioni e attività disponibili in città.

L'iniziativa è stata avviata contestualmente alla pubblicazione da parte della stessa Piggyback di una doppia versione della Guida Ufficiale di Cyberpunk 2077. Acquistando quest'ultima è possibile ottenere l'accesso ad una versione premium della mappa, con visione satellitare Ultra HD, monitoraggio dei progressi, opzioni di personalizzazione dei luoghi e di loro condivisione.



Ricordiamo che di recente, CD Projekt RED ha confermato l'upgrade di Cyberpunk 2077 a PS5 e Xbox Series X nel 2021, mentre non cessano le polemiche legate ai rimborsi di Cyberpunk 2077.