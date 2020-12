Cyberpunk 2077: Night City prende vita con la mod che migliora l'IA dei pedoni

La scena dei modder di Cyberpunk 2077 è in pieno fermento. L'ultimo lavoro amatoriale realizzato dai programmatori appassionati del GDR sci-fi di CD Projekt punta a risolvere una delle criticità di lancio del kolossal a mondo aperto degli autori di The Witcher, ossia la scarsa IA dei pedoni di Night City.

La mod Alternate Crowd Behavior del collettivo di TemplarGFX nasce proprio con l'obiettivo di rendere più viva e immersiva la gigalopoli che fa da sfondo all'avventura di V attraverso la revisione dell'intelligenza artificiale dei pedoni.

Il tweak elaborato da TemplarGFX sacrifica una parte della potenza di elaborazione della CPU per garantire un comportamento più reattivo e naturale ai singoli PNG che compongono la folla di Night City. La mod, infatti, aumenta il numero di pedoni e cambia i parametri preimpostati da CD Projekt per il sistema di collisioni e le distanze mantenute dai singoli passanti mentre camminano per le vie di Night City.

Grazie a questa nuova routine comportamentale, la folla di Cyberpunk 2077 noterà gli ostacoli sul proprio percorso e la presenza stessa di V, dando così modo ai pedoni di reagire alla vista del nostro alter-ego ed evitare delle fastidiose compenetrazioni che, nella versione liscia del gioco, spezzano il realismo e l'autenticità dell'esperienza ludica.

L'installazione di Alternate Crowd Behavior avviene tramite due file .ini (uno in versione Full, l'altro Lite, in base al nuovo volume di folla da impostare) da collocare nelle cartelle indicate dai modder: in entrambi i casi, la mod produce un impatto sulle prestazioni del gioco base. Per rimanere in tema, vi proponiamo questo confronto tra GTA 5 e Cyberpunk 2077 nelle reazioni della folla.