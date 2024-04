Cyberpunk 2077: Night City s'illumina con un cosplay fedele di Judy Alvarez

Nonostante un inizio difficile e tante critiche subite, Cyberpunk 2077 si è ripreso alla grande, divenendo un titolo imperdibile. Cyberpunk 2077 è il gioco più venduto di questa generazione ed è amatissimo anche dalla community dei cosplayer. Ecco un favoloso esempio che vi farà tornare voglia di scendere nuovamente nelle strade di Night City.

Grazie al duro lavoro compiuto dal team di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 è tutt'altra cosa rispetto al flop del lancio. Quei tempi sono lontanissimi e il fandom ha ormai dimenticato. Le mod stanno perfezionando ulteriormente Cyberpunk 2077, ad esempio aggiungendo le texture in 4K, ma non è tutto, forse. Dopo l'arrivo di Phantom Liberty, che avrebbe dovuto essere il primo e ultimo DLC, il director di Cyberpunk 2077 non ha voluto escludere l'arrivo di altre sorprese.

La software house polacca è al lavoro su Cyberpunk Orion, sequel ufficiale di 2077, ma prima, forse, avremo modo di tornare a Night City. Di sicuro lo facciamo dopo questo fedele cosplay di Judy Alvarez da Cyberpunk 2077. Siete pronti a collaborare con i The Mox?

Lo scatto condiviso sui social dalla cosplayer Ezy Summer è pazzesco, quasi se fosse preso dalla photo mode del titolo. Vediamo da vicino Judy, con i suoi capelli rosa e verde, illuminata dai neon della rocambolesca città metropolitana.

