Cyberpunk 2077: Night City si sviluppa in verticale...fino a raggiungere il sottosuolo?

Cyberpunk 2077 figura tra i giochi più attesi dai videogiocatori, che aspettano con ansia nuove informazioni sul titolo. Ultimamente, CD Projekt Red ha svelato nuovi dettagli relativi alle attività di hacking e alla componente ruolistica. Oggi ci occupiamo invece del mondo di gioco.

Su Reddit infatti, un utente ha segnalato come la Pagina Facebook Ufficiale di Cyerpunk 2077 abbia risposto ad una sua domanda inerente alle dimensioni della mappa di gioco, utilizzando come metro di riferimento il mondo esplorabile di The Witcher 3. La cortese risposta giunta all'utente ha, inaspettatamente, fornito alcune interessanti informazioni al pubblico. Ve la riportiamo dunque di seguito, ovviamente tradotta: "Night City è composta di sei Distrettti, ma non posso fornire un dato esatto in metri quadrati, poichè nessuno lo ha ancora calcolato. Inoltre, questo è un dato ingannevole per un ambiente urbano - Night City ha molti palazzi e questi edifici hanno piani. Puoi avere 120 metri quadri di spazio occupandone tecnicamente 60. In un edificio elevato, e ne avremo molti esplorabili, ogni piano può ospitare numerose attività. [...] The Witcher 3, in un certo senso, era più piatto - le attività disseminate. Qui, il mondo può essere enorme, ma può esserlo verso l'alto, o verso il basso".



Una descrizione decisamente minuziosa di quello che potremo aspettarci dalla struttura del mondo di gioco creato da CD Projekt Red per il suo Cyberpunk 2077. Inoltre, il riferimento ad uno "sviluppo verso il basso" sembra indicare che Night City potrebbe estendersi fin nel sottosuolo, con edifici dotati di piani sotterranei. Un'immagine sicuramente affascinante e, forse, non così improbabile. In effetti, molte tra le più grandi metropoli sono oggi costituite da un dedalo di percorsi sotterranei che, quando esplorati, danno quasi la sensazione di costituire una città parallela: basti pensare a Tokyo. Che ne dite, vi piacerebbe un simile mondo di gioco?