Cyberpunk 2077: Night City è spettacolare nel nuovo trailer in Ray-Tracing

È ormai noto da tempo che Cyberpunk 2077 supporterà il Ray-Tracing su PC. Per questo motivo, durante l'evento di NVIDIA che ha presentato le nuove schede RTX 3070, 3080 e 3090, non poteva mancare un nuovo trailer del gioco con i prodigi di questa tecnologia in bella mostra.

Per chi non lo sapesse, il Ray-Tracing è una tecnica di rendering che, mediante il calcolo preciso dei raggi luminosi e delle loro interazioni con gli oggetti, mira ad offrire un'esperienza quanto più vicina al fotorealismo. I ragazzi di CD Projekt RED, che hanno sempre posto una notevole attenzione sul comparto grafico delle loro opere impreziosendole con le tecnologie più all'avanguardia, hanno introdotto il supporto al Ray-Tracing in Cyberpunk 2077, e il risultato può essere apprezzato nel trailer condiviso quest'oggi.

Il filmato, che trovate in apertura di notizia, pone l'accento su aspetti come i riflessi, l'illuminazione diffusa, le ombre, l'occlusione ambientale e i benefici derivanti dall'implementazione del DLSS, una tecnologia di Super Sampling basata sul Deep Learning tramite IA che consente di mantenere un'elevata pulizia grafica e al contempo migliorare le prestazioni di un videogioco.

Cyberpunk 2077, ricordiamo, verrà lanciato il 19 novembre su PS4, Xbox One e PC. Successivamente arriverà anche su Google Stadia, oltre che su PS5 e Xbox Series X con upgrade gratis dalle versioni di precedente generazione.