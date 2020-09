Cyberpunk 2077: Night City è uno spettacolo nelle immagini dei quartieri

Durante il terzo Night City Wire conclusosi con l'annuncio delle specifiche PC di Cyberpunk 2077, CD Projekt ha confermato l'apertura di un nuovo portale interamente dedicato alla gigalopoli che farà da sfondo alle avventure di V.

Il portale in questione, oltretutto, è completamente in italiano e ci permette di intuire la straordinaria profondità del lore di CP2077, offrendoci tanti spunti di riflessione sulle attività che svolgeremo facendo la spola tra i diversi quadranti di Night City.

Oltre alle immancabili pubblicità fittizie delle multinazionali che dominano la dimensione parallela di Cyberpunk, ciò che colpisce del nuovo sito NightCity.love è la galleria immagini che accompagna la descrizione dei quartieri e delle aree principali della metropoli. Negli scatti, presumibilmente in-engine (ossia realizzati con il motore grafico), si possono ammirare le strutture più rappresentative dei settori di Night City e uno scorcio della vita quotidiana dei suoi abitanti, ivi compresi i pericolosi membri delle gang di Cyberpunk 2077 che si contenderanno il controllo del territorio a suon di pallottole e di innesti cibernetici.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia delle nuove immagini di Cyberpunk 2077 e ricordiamo a tutti i futuri Samurai che il titolo sarà disponibile dal 19 novembre su PC, PS4, Xbox One e, in retrocompatibilità, su PS5 e Xbox Series X.