Cyberpunk 2077: Night City è uno spettacolo di luci nelle nuove immagini in Ray Tracing

Dopo aver accompagnato il Night City Wire con degli screenshot in Ray Tracing di Cyberpunk 2077, i social di NVIDIA pubblicano una nuova galleria immagini per testimoniare i benefici apportati dal sistema di illuminazione dinamica in DXR al comparto grafico dell'attesissimo kolossal sci-fi di CD Projekt.

Ciascuno di questi scatti mostra gli effetti di Ray Tracing di Cyberpunk 2077 su schede grafiche NVIDIA GeForce della Serie RTX, pur senza specificare esattamente quali e quanti di essi siano stati attivati per ottenere questi risultati.

Tra le tante migliorie promesse dalle ultime GPU della casa verde, citiamo il supporto alla tecnologia DLSS 2.0 e l'adozione di un sistema di occlusione ambientale gestito dal DXR per restituire delle immagini più realistiche tra fonti di luce e zone d'ombra.

A questi, si aggiungono poi le tecniche di illuminazione diffusa in Ray Tracing, particolarmente indicata per renderizzare le aree all'aperto di Night City, e la presenza di riflessi e ombre gestiti con un sistema di illuminazione in tempo reale dai Tensor Core delle schede RTX. Come possiamo intuire scorrendo gli scatti odierni, NVIDIA ambisce a donare un realismo estremo all'illuminazione e alle ombre di ogni area all'aperto o al chiuso della gigalopoli di Night City, superando così i limiti imposti dalle tecnologie di rendering più datate.

Cosa ne pensate di questi nuovi screenshot? Prima di leggere i vostri commenti, ricordiamo ai futuri emuli di V che Cyberpunk 2077 arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 19 novembre, e successivamente su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X.