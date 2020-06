Cyberpunk 2077: tutto il Night City Wire commentato in italiano

A poche ore dal termine dell'interessante Night City Wire, ecco a voi la replica della lunga maratona andata in onda sul canale Twitch di Everyeye e che ci ha accompagnato per tutto il pomeriggio di ieri all'evento dedicato a Cyberpunk 2077 con la presenza di numerosi ospiti.

Durante la maratona abbiamo infatti ospitato Sabaku No Maiku e Falconero, con i quali abbiamo parlato dell'attesissimo titolo CD Projekt RED e delle loro aspettative. Allo scoccare delle ore 18:00 è poi iniziato l'evento, che abbiamo commentato in italiano con Marco Mottura, Francesco Fossetti e Tommaso Montagnoli. I nostri tre redattori, che hanno avuto modo di giocare il titolo per ben quattro ore, al termine del Night City Wire hanno mostrato numerose sequenze di gameplay raccontandoci la loro esperienza con il gioco, le cui meccaniche si adattano in base allo stile di gioco dell'utente grazie ai numerosi modi attraverso i quali si possono completare le missioni.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che proprio in occasione del Night City Wire è emerso che Cyberpunk 2077 avrà 3 Prologhi molto diversi in base alla storia di V. Nvidia ha inoltre pubblicato nuovi screenshot di Cyberpunk 2077 che mettono in mostra la potenza del Ray Tracing.

Sapevate che CD Projekt RED ha pubblicato uno splendido artwork di Cyberpunk 2077 a tema Dragon Boat Festival?