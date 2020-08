Cyberpunk 2077, Night City Wire oggi in diretta: Everyeye lo segue su Twitch!

Mentre si avvicina a passo rapido il momento della pubblicazione di Cyberpunk 2077, il team di sviluppo ha deciso di aiutarci ad ingannare l'attesa proponendo un secondo appuntamento streaming dedicato all'ambizioso GDR.

Come annunciato da CD Projekt RED, nel corso della giornata odierna sarà infatti trasmesso un nuovo Night City Wire, volto ad aggiornare il pubblico sui contenuti che attenderanno il pubblico videoludico a partire da quest'autunno. Il talentuoso studio polacco è in particolar modo pronto a condividere intriganti dettagli sui "lifepaths", i tre possibili sentieri narrativi che andranno a plasmare le origini del nostro alter-ego V. Previsto inoltre un approfondimento legato alle armi futuristiche che potremo imbracciare durante le nostre adrenaliniche missioni tra le strade e i vicoli di Night City.



Ovviamente, la Redazione di Everyeye non poteva esimersi dal seguire l'evento in vostra compagnia, con una live di commento appositamente dedicata. A partire dalle ore 17:00 di oggi, lunedì 10 agosto, vi invitiamo dunque a raggiungerci sul Canale Twitch di Everyeye, per un appuntamento all'insegna di luci al neon, chitarre elettriche e oscuri vicoli ammantati di atmosfere sci-fi. Un'oretta di discussione in compagnia preparerà la strada all'inizio del nuovo Night City Wire, che prenderà il via alle ore 18:00. Vi aspettiamo numerosi!