Cyberpunk 2077 e Night City Wire: seguiamo l'evento su Twitch il 6 settembre dalle 16:30

La nostra redazione seguirà in diretta su Twitch il Night City Wire di Cyberpunk 2077 di settembre annunciato da CD Projekt nei giorni scorsi; l'evento sarà foriero di novità e sorprese per tutti gli appassionati del GDR sci-fi con protagonisti V e Keanu Reeves nei "panni olografici" di Johnny Silverhand.

La macchina comunicativa di CD Projekt, quindi, si rimetterà in moto molto presto per invogliarci a sfrecciare ancora una volta tra i grattacieli e i neon delle insegne pubblicitarie "18+" di Night City. Nella cornice del nuovo evento, gli sviluppatori di The Witcher dovrebbero condividere tutti i dettagli sulla prima espansione di Cyberpunk 2077 e svelare altre sorprese "sul futuro del gioco", un'anticipazione che sottintende l'annuncio di nuovi aggiornamenti e, si spera, il reveal di contenuti gratuiti come le rumoreggiate missioni e attività a tema Cyberpunk Edgerunners.

L'evento mediatico di CD Projekt verrà trasmesso dalle ore 17:00 italiane di martedì 6 settembre. La nostra redazione sarà online già dalle ore 16:30 e seguirà l'intero show dalla finestra che apriremo sul canale Twitch di Everyeye.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di CD Projekt, cogliamo l'occasione per invitarvi a iscrivervi al nostro canale Twitch per interagire con la redazione e rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità videoludiche: attraverso l'attivazione della campanella potrete ricevere anche gli avvisi che vi notificheranno l'imminente inizio delle trasmissioni del nostro palinsesto.