Cyberpunk 2077 e il quarto Night City Wire: seguiamo l'evento su Twitch domani alle 18:00

In coincidenza del quarto Night City Wire di Cyberpunk 2077, CD Projekt promette di condividere tantissime informazioni sui veicoli da guidare nei panni di V. Per l'occasione, seguiremo l'evento per fornirvi un'ampia copertura mediatica sulle sorprese riservateci dagli sviluppatori polacchi.

Il ricco programma organizzato dalla nostra redazione prevede una diretta sul canale Twitch di Everyeye con partenza prevista per le ore 18:00 di giovedì 15 ottobre, oltre agli immancabili approfondimenti che vi attendono sul sito tra notizie in tempo reale, video e speciali.

Come anticipato dagli stessi autori di CD Projekt RED, il quarto appuntamento con la serie di eventi Night City Wire si focalizzerà sui veicoli e sulle attività che avremo modo di svolgere sfrecciando per le strade della gigalopoli sci-fi di CP2077.

Riprendendo le parole utilizzate dagli sviluppatori europei, l'appuntamento contribuirà a fare luce "sul design, sul suono e sulle caratteristiche" di ciascun mezzo a due o più ruote su cui potremo mettere mano nei panni del netrunner V.

Già che ci siamo, vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità a tema videoludico (ma non solo), con commenti a caldo e approfondimenti in compagnia della nostra redazione. Con l'iscrizione al canale potete interagire con gli altri spettatori in chat e ricevere le notifiche sulla programmazione in streaming attraverso l'attivazione dell'icona della campanella.