Cyberpunk 2077: Night City Wire su Twitch il 25 giugno, tutti i dettagli sull'evento

Domani 25 giugno i ragazzi di CD Projekt RED proveranno a farci dimenticare il rinvio di Cyberpunk 2077 con l'atteso evento Night City Wire, del corso del quale mostreranno del materiale inedito e sveleranno tante nuove informazioni sul gioco.

La redazione di Everyeye, ovviamente, non si farà trovare impreparata, e si riunirà su Twitch per seguire e commentare in italiano l'evento in diretta. Lo show Night City Wire comincierà alle ore 18:00 di domani 25 giugno, ma i nostri redattori vi aspetteranno sul canale Twitch di Everyeye già a partire dalle ore 16:00! Due ore durante le quali parleranno delle ultime notizie inerenti a Cyberpunk 2077 e discuteranno con voi delle aspettative nei confronti dell'RPG sci-fi.

Ma, esattamente, cosa possiamo aspettarci da Night City Wire? I ragazzi di CD Projekt RED hanno fatto sapere che nel corso dello show, la cui durata si assesterà intorno ai 25 minuti, verranno mostrati un nuovo trailer e diverse sequenze di gameplay. Inoltre, alcuni sviluppatori interverranno per discutere di una caratteristica del gameplay, denominata braindance.

Insomma, le sorprese sicuramente non mancheranno. Prima di salutarvi e darci appuntamento alle ore 16:00 di domani 25 giugno, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 19 novembre. Su console è previsto l'upgrade gratis alle versioni PS5 e Xbox Series X (quando verranno rese disponibili).