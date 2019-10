Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch? Probabilmente impossibile, per CD Project

Nel corso di una lunga intervista concessa ai colleghi di GameSpot, John Mamais - capo dello studio di Cracovia di CD Projekt RED - ha avuto modo di discutere di numerosi argomenti legati a Cyberpunk 2077, atteso RPG sci-fi in uscita il prossimo anno su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.

Tra le altre cose, l'intervistatore gli ha chiesto se ci sono possibilità che venga realizzata una conversione per Nintendo Switch come accaduto con The Witcher 3: Wild Hunt, che contro ogni pronostico si appresta ad arrivare sulla console ibrida in un'edizione completa di tutti i DLC e le espansioni. A tal proposito ha dichiarato: "Chi l'avrebbe mai detto che un gioco come The Witcher 3 sarebbe stato possibile su Nintendo Switch, per cui chi può dirlo? Vedremo, se riusciamo a convertirlo per Switch, se possiamo farlo. Probabilmente no".



Come avete potuto leggere, Mamais non ha chiuso completamente la porta alla realizzazione del porting, dopotutto anche quello di The Witcher 3 veniva considerato improbabile. Tuttavia, termina la sua dichiarazione dicendo che probabilmente è impossibile che ciò accada, anche a causa dei limiti tecnici.

Durante la medesima intervista, Mamais ha anche discusso delle microtransazioni e del supporto post-lancio di Cyberpunk 2077. Il titolo, ricordiamo, verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 16 aprile 2020. Arriverà anche su Google Stadia in una data non ancora precisata.