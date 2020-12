Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch? Un video lo mostra in azione con Google Stadia

Per puri scopi dimostrativi, lo youtuber Nintendrew si è servito dell'hack di Nintendo Switch per far girare Cyberpunk 2077 sulla console ibrida della casa di Kyoto servendosi del sistema che sblocca l'accesso all'installazione di software non firmato, in questo caso l'app Google Stadia derivata da Android.

Il noto creatore di contenuti ha così potuto avviare Stadia su Nintendo Switch, testimoniando il tutto con una sessione di gameplay che ha visto per protagonista il kolossal sci-fi di CD Projekt finito nell'occhio del ciclone per i gravi problemi di Cyberpunk 2077 che hanno comportato, tra le altre cose, la sua rimozione dal PS Store.

Per compiere questo esperimento, lo youtuber si è servito del cosiddetto "jailbreak" di Switch che sbloccava il sistema di protezione della console Nintendo (ma solo nei primi modelli) per eseguire programmi non firmati.

Come sottolinea lo stesso Nintendrew, questi test sono stati condotti per esplorare le possibilità offerte in prospettiva futura da Nintendo Switch per fruire contenuti nextgen e superare le attuali limitazioni hardware della console accedendo a servizi in game streaming come Google Stadia, GeForce NOW o Xbox Game Pass. Per un ulteriore approfondimento, vi rimandiamo alla nostra analisi tecnica in cui Alessandro Bruni spiega come gira Cyberpunk 2077 su Google Stadia.

Nota bene - La notizia viene riportata per dovere di cronaca e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.