Cyberpunk 2077: il nome del protagonista potrà essere modificato?

Come sappiamo, il protagonista di Cyberpunk 2077 ha un nome ben preciso (V) ma il team di sviluppo sta pensando di permettere ai giocatori di modificare il nome del personaggio, per aumentare il livello di immedesimazione nella storia.

All'E3, CD Projekt RED ha confermato che l'aspetto di V potrà essere parzialmente modificato mentre ogni decisione sul possibile cambio di nome è ancora in corso, allo stato attuale lo studio non ha preso una decisione in merito ma questa possibilità non viene esclusa a priori.

Non ci resta che attendere informazioni più precise a riguardo, Cyberpunk 2077 è attualmente in fase di sviluppo per PC, PS4, Xbox One e probabilmente anche per piattaforme di prossima generazione come PlayStation 5 e la nuova Xbox. Una data di lancio non è stata ancora annunciata, secondo molti analisti il nuovo gioco degli autori di The Witcher arriverà nel 2020, anno in cui è ambientato il board game originale che ha ispirato il progetto di CD Projekt RED.