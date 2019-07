Cyberpunk 2077 non avrà bonus pre-order: 'Tutti avranno lo stesso gioco', dice CD Projekt

CD Projekt RED è una delle software house più apprezzate in assoluto nell'attuale panorama videoludico. Oltre all'aver dato vita all'acclamata trilogia di The Witcher, lo studio polacco ha dato spesso dimostrazione di grande rispetto nei confronti degli utenti, tanto da essersi guadagnata la reputazione di compagnia "user friendly".

Anche con l'arrivo di Cyberpunk 2077, le politiche con cui i ragazzi di CD Projekt operano non sembrano essere cambiate affatto. Tramite il canale Twitter ufficiale del gioco, gli sviluppatori hanno infatti confermato di voler trattare in maniera equa chiunque deciderà di dar fiducia all'RPG Sci-Fi in prima persona, a prescindere dalle varie tempistiche e modalità di acquisto.

Ad un utente che si domandava se fossero inclusi dei bonus da riscattare in-game per aver pre-ordinato Cyberpunk 2077, CD Projekt ha così replicato:

"Noi non lo facciamo. Ogni persona che compra il gioco ottiene esattamente gli stessi contenuti in-game, non importa se lo acquista in pre-ordine, al day one, o due anni più tardi".



Cogliamo l'occasione per ricordarvi che acquistando il titolo otterrete in ogni caso dei bonus fisici: per la Standard Edition abbiamo la mappa di Night City, il compendio sulla storia e sull'ambientazione del mondo di gioco, una serie di cartoline e degli adesivi, mentre per la Collector's Edition una statua di 25 cm raffigurante V, una steelbook da collezione, un artbook con copertina rigida, e molto altro ancora.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 6 aprile 2020. Per stemperare l'attesa che ci separa dall'arrivo del gioco con Keanu Reeves, c'è chi aveva pensato di lanciare il titolo parodia Cyberpunk 2069, ora rimosso da Steam.