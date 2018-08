Cyberpunk 2077 non avrà un vero e proprio sistema di companion con gli altri personaggi

Dopo aver ammirato per la prima volta il gioco in azione nel suo primo video di gameplay, diversi giocatori si sono chiesti se Cyberpunk 2077 avrà un vero e proprio sistema di companion con gli altri personaggi come accade, ad esempio, in Dragon Age di BioWare.

La risposta è arrivata dagli sviluppatori direttamente sul forum ufficiale di CD Projekt RED. A quanto pare, non ci sarà un sistema di companion, ma potrà capitare durante l'avventura di essere accompagnati da altri personaggi come avviene in The Witcher.

"Come in The Witcher, se la storia lo richiede, avrete un companion o due per una missione, ma non vogliamo creare un sistema di companion che non vi lasci mai soli. In alcune quest sarete da soli, in altre avrete una persona come Jackie o un intero gruppo, e in altre ancora potrete trovarvi da soli o in compagnia a seconda delle scelte che avrete preso".

Tra le altre cose, la pagina Facebook di Cyberpunk 2077 ha confermato che, come correttamente ipotizzato da un giocatore, il nostro protagonista sarà in grado di acquistare vari appartamenti sparsi per Night City.

Cyberpunk 2077 è atteso su PC, PS4 e Xbox One ad una data di lancio ancora sconosciuta. CD Projekt vuole introdurre una modalità Foto all'interno del gioco.