Cyberpunk 2077 non vi basta? L'Antologia Assoluta esce il 9 febbraio, c'è pure Neuromante

Avete giocato a Cyberpunk 2077 e siete rimasti stregati dalle sue storie? Il blockbuster di CD Projekt RED è ispirato al gioco di ruolo Cyberpunk 2020 di Mike Pondsmith, che sul finire degli anni ottanta andò ad inserirsi in un filone che pochi anni prima era stato portato alla ribalta da William Gibson con il suo seminale Neuromante.

Se volete conoscere ed esplorare al meglio il genere Cyberpunk, allora dovete cominciare dai romanzi che hanno contribuito a definire l'intera corrente letteraria, che Oscar Mondadori Vault ha ben pensato di raccogliere in Cyberpunk: Antologia Assoluta, un nuovo tomo in uscita il prossimo 9 febbraio.

Di Cyberpunk: Antologia Assoluta ve ne abbiamo già parlato lo scorso mese di novembre, ma con l'approssimarsi della data d'uscita abbiamo potuto scoprire tante nuove informazioni sulla raccolta. Al suo interno troveranno posto oltre al già citato Neuromante di William Gibson, anche La Matrice Spezzata di Bruce Sterling e Snow Crash di Neal Stephenson, quest'ultimo da tempo irreperibile in lingua italiana. Ad affiancarli ci sarà, con una nuova traduzione, l'antologia manifesto Mirrorshades, da tempo fuori produzione, che offre autori come Pat Cadigan, Rudy Rucker, Shiner e Shirley oltre a racconti fondamentali come Il continuum di Gernsback di Gibson e Stella rossa, orbita d'inverno di Gibson e Sterling.

Cyberpunk: Antologia Assoluta sarà inoltre impreziosito da un'introduzione di Bruce Sterling, scritta per l'occasione, e una postfazione di Francesco Guglieri. Il libro, composto da 1368 pagine, può già essere preordinato al prezzo di 33,25 euro su Amazon.it e Mondadori Store. Nel frattempo, potete ingannare l'attesa leggendo il nostro speciale sui più importanti romanzi cyberpunk.