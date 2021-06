Cyberpunk 2077 non c'è sul PlayStation Store? Giocatelo sulla Tesla Model S Plaid!

Nella giornata di ieri è stata mostrata la nuova Tesla Model S Plaid, ultima creazione automobilistica all'avanguardia del colosso californiano Tesla.

La nuova automobile si presenta avanzatissima tecnologicamente, con il CEO di Tesla, Elon Musk, che l'ha sviscerata in ogni minimo dettaglio lasciando senza parole gli amanti delle quattro ruote. Ma c'è un altro dettaglio particolare che potrebbe attirare l'attenzione degli appassionati di videogiochi: permette anche di giocare i giochi firmati CD Projekt RED, incluso il tanto discusso Cyberpunk 2077 visto in azione anche durante l'evento di presentazione livestream. Lo stesso Elon Musk ha poi realizzato un tweet in cui si vede chiaramente una schermata di The Witcher 3: Wild Hunt sul display dell'automobile.

Come spiegato durante l'evento, la Model S ha un processore in grado di elaborare 10 teraflops, al punto da tenere testa alle capacità tecnologiche di PlayStation 5 e avvicinandosi ai 12 teraflops di Xbox Series X. Musk ha quindi aggiunto che il display può far girare i giochi a 60fps. Considerato che CD Projekt RED è poco fiduciosa sul ritorno di Cyberpunk 2077 sul PlayStation Store, giocarlo sulla Tesla Model S Plaid potrebbe a questo punto essere un'alternativa. A patto ovviamente di avere le risorse economiche necessarie per acquistarla non appena sarà disponibile sul mercato!