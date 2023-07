Cyberpunk 2077 non ha frenato CD Projekt Red, ora più grande di Ubisoft

Sappiamo tutti quali disastrosi trascorsi ci siano stati dietro l'uscita di Cyberpunk 2077, ma CD Projekt Red si era detta convinta della ripresa del gioco nel lungo periodo, tant'è vero che effettivamente Cyberpunk 2077 ha finito per riconquistare il suo pubblico. E oggi l'azienda polacca è la più grande compagnia di gaming in Europa.

A rivelarlo è la rivista Forbes. CD Projekt Red, lo studio responsabile della produzione di giochi come The Witcher, ha saputo affrontare e risolvere le pecche rintracciate in Cyberpunk 2077 al lancio e pare che questo approccio abbia premiato la software house, complici anche i nuovi entusiasmanti progetti in cantiere, come il gioco open world The Witcher Remake.

Questa politica si è dimostrata lungimirante e, con un valore di 3,5 miliardi di dollari, ha premiato lo studio con il titolo di azienda di gaming più grande d'Europa, che ora sottrae lo scettro a Ubisoft France, il cui valore è stimato per 3 miliardi di dollari.

Secondo Forbes, la svalutazione di Ubisoft potrebbe anche renderla il bersaglio ideale per un'acquisizione da parte di Microsoft, Sony o altri grandi gruppi tecnologici che puntano ad espandersi nell'industria.

A ben vedere, gli equilibri del mondo videoludico sono in costante riallibramento, perciò è bene non ignorare nessuno scenario, soprattutto se si pensa ad acquisizione recenti, come quella di Sony con Bungie (studio di Destiny), il cui valore attestato è di 3,6 miliardi (ben superiore a quello di Ubisoft).