Cyberpunk 2077 non funziona? CD Projekt investiga sui problemi della Patch 1.5

Il Global Community Manager di CD Projekt, Marcin Momot, conferma che il supporto ufficiale della software house polacca sta investigando sui problemi della Patch 1.5 di Cyberpunk 2077 riscontrati da molti utenti che hanno installato l'aggiornamento su PC e console.

L'esponente di CD Projekt si riaffaccia sulle pagine del forum della compagnia per riferire che il supporto ufficiale sta raccogliendo tutte le segnalazioni pervenute dai fan per lavorare in maniera tempestiva agli hotfix per risolvere ogni problema emerso dopo il lancio dell'enorme Patch 1.5 di Cyberpunk 2077.

Momot elenca quindi le maggiori criticità ravvisate dagli utenti per ribadire l'impegno di CD Projekt nel porvi rimedio il più presto possibile. Il Community Manager dell'azienda polacca spiega che il supporto ufficiale sta lavorando alacremente per risolvere, ad esempio, il bug che impedisce l'avvio del gioco su PS4 da disco e i problemi dell'update di Cyberpunk su PS5 e Xbox Series X/S in Europa.

Per quanto concerne i crash dell'applicazione su PC, Momot spiega di aver identificato il problema con un conflitto nella compatibilità dei driver audio di A-Volute, Nahimic e Sonic Studio: nell'attesa dell'hotfix, chi dovesse incappare in arresti anomali del gioco su PC può provare a disabilitare temporaneamente questi driver prima di avviare il titolo.

Marcin Momot chiude l'intervento specificando che CD Projekt sta studiando delle soluzioni per semplificare il sistema di trasferimento dei Trofei da PS4 a PS5 o aumentare il limite del framerate su Xbox Series S, ma di "non sapere se ciò sarà possibile. Nel caso dei Trofei, inoltre, anche nel caso in cui dovessimo trovare una soluzione non sappiamo se quest'ultima potrà avvenire in maniera retroattiva".