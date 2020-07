Cyberpunk 2077 'non è un gioco politico', specifica CD Projekt

Nel corso di un'intervista al sito Spider's Web, al Pawel Sasko di CD Projekt è stato chiesto se Cyberpunk 2077 può essere definito un gioco politico e se nel titolo ritroveremo alcuni rimandi a tematiche come quelle sollevate dal movimento Black Lives Matter.

Nel rispondere al quesito postogli dagli intervistatori del portale polacco, il Quest Designer di Cyberpunk 2077 ha esordito nel suo discorso specificando che "è importante precisare che in questa fase abbiamo già registrato tutto nel gioco, in realtà lo abbiamo fatto da molto tempo. Questa è l'ultima fase di sviluppo e non stiamo cambiando nulla nella storia che raccontiamo, non aggiungiamo o rimuoviamo nulla e questi eventi (come le proteste che hanno portato alla nascita del movimento Black Lives Matter, ndr) si sono svolti solo di recente".

Sempre a detta di Sasko, inoltre, il secondo motivo per cui CD Projekt non ha deciso di modificare alcun elemento dell'impianto narrativo di Cyberpunk 2077 è dovuto al fatto che "per noi, sia Cyberpunk 2077 che The Witcher sono giochi che mostrano la nostra filosofia come studio. Ciò che creiamo è il larga misura un mezzo di intrattenimento, ma per noi è anche una forma d'arte, un'opera che serve a mostrare la nostra visione. Mi risulta difficile immaginare degli eventi che potrebbero accadere e che ci portino a cambiare o spostare degli elementi specifici di questa nostra visione. Cyberpunk 2077 non è un gioco che promuove una tesi politica, è un qualcosa che ho creato sentendomi come se stessi dipingendo un quadro o componendo musica. Si tratta di arte e di storie da raccontare al giocatore, è questa la cosa più importante per noi".

Il lancio di Cyberpunk 2077 è previsto per il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, con approdo successivo su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X. Per un ulteriore approfondimento, vi consigliamo di leggere questo nostro speciale su storia quest e romance di Cyberpunk 2077.