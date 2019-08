Cyberpunk 2077 non includerà un gioco di carte in stile Gwent

Se siete tra i fan più accaniti del Gwent e speravate che CD Projekt RED stesse per inserire qualcosa di simile in Cyberpunk 2077, allora abbiamo brutte notizie per voi.

Erano infatti in tantissimi ad avere la certezza assoluta che, visto l'incredibile successo di Gwent in The Witcher 3: Wild Hunt, gli sviluppatori avrebbero inserito un nuovo mini-gioco di carte. Stando però alle parole di Rafal Jacki di CD Projekt RED, che ha di recente pubblicato alcuni commenti su Reddit, non vi sarà nulla di simile. Pare che Afterlife, il nuovo gioco di carte di Cyberpunk 2077, sia destinato a non essere inserito nel gioco e potrà essere acquistato e giocato solo nel mondo reale. Non è comunque da escludere che nel dettagliatissimo mondo di gioco creato dal team polacco possa esserci qualche mini-gioco mai visto prima.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 16 aprile 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (su Epic Games Store, GOG e Steam).

In attesa di scoprire nuovi dettagli sul gioco, vi rinvitiamo a leggere le numerose informazioni sul New Game Plus di Cyberpunk 2077 e su tanti altri aspetti del gioco che sono emerse in rete nelle ultime ore.