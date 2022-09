Cyberpunk 2077, non solo Night City Wire: CD Projekt annuncia un secondo evento

Negli scorsi giorni CD Projekt RED ha annunciato un evento streaming a tema Cyberpunk 2077 fissato per martedì 6 settembre alle ore 17:00 italiane. Durante l'episodio speciale di Night City Wire ci saranno novità sul futuro del gioco e si parlerà anche della serie Cyberpunk Edgerunner targata Netflix. Ma le sorprese non sono finite.

Attraverso un post su Instagram, lo studio polacco fa sapere che sempre per il 6 settembre, subito dopo la conclusione di Night City Wire, verrà trasmessa una nuova edizione di REDstreams, precisamente alle 17:30, con ulteriori approfondimenti su ciò che i fan di Cyberpunk 2077 potranno aspettarsi dal gioco nel prossimo futuro.

"Faremo due chiacchiere con Miles Tost e Patrick Mills su tutti i nuovi contenuti in arrivo in Cyberpunk 2077 con il prossimo aggiornamento, inclusi i nuovi contenuti ispirati a Cyberpunk Edgerunners come missioni, nuove armi e caratteristiche inedite. Ci vediamo martedì subito dopo Night City Wire", riporta il messaggio condiviso da CD Projekt RED su Instagram, per una giornata che si prospetta quindi molto interessante in termini di novità per gli appassionati del franchise.

Ci sarà spazio anche per aggiornamenti sull'espansione? Difficile al momento dirlo dato che il focus sembra principalmente incentrato sul crossover tra gioco e serie tv, ma nulla è comunque da escludere. Intanto negli scorsi mesi è stato rivelato che Cyberpunk 2077 non ha fatto bene a CD Projekt RED, che ha visto il suo valore crollare del 75% in seguito al problematico lancio del titolo.