Cyberpunk 2077: non sarà possibile impugnare contemporaneamente due armi

L'attesa da parte degli appassionati per Cyberpunk 2077 è sempre più alta e c'è chi tempesta di domande gli account social dei membri del team di sviluppo. Se molte delle domande vengono ignorate per via dell'elevato numero o perché riguardanti aspetti del gioco non ancora noti, di tanto in tanto viene svelato qualche nuovo dettaglio sul titolo.

È questo il caso di un recente tweet di Marcin Momot, global community lead di CD Projekt RED, il quale ha risposto ad un fan che ha chiesto delucidazioni in merito alla presenza nel gioco del dual wielding, ovvero della possibilità di utilizzare allo stesso tempo un'arma nella mano sinistra e una nella mano destra. Stando alle parole di Momot, tale feature non è presente nel gioco e sarà quindi possibile per il protagonista impugnare solo un'arma alla volta, a prescindere da quali siano le sue dimensioni.

Sebbene il dual wielding non si fosse mai visto nei video gameplay ufficiali, molti erano convinti potesse essere presente nella versione finale del gioco a causa di un dettaglio della Collector's Edition di Cyberpunk 2077, la cui statua vede V impugnare due pistole.

A proposito di oggetti da collezione legati al gioco CD Projekt RED, vi ricordiamo che solo qualche giorno fa è stata annunciata la costosa statua del Trauma Team di Cyberpunk 2077.