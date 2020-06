In Cyberpunk 2077 non si potrà correre sulle pareti, ecco perché

Sebbene in Cyberpunk 2077 potremo entrare in possesso di numerosi potenziamenti che conferiranno al protagonista grande agilità (vedi ad esempio la possibilità di aggrapparsi alle pareti grazie alle mantis blade), pare non vi sia alcun modo di correre sulle pareti come il caro vecchio Principe di Persia.

L'assenza di questa feature non è dovuta ad una semplice dimenticanza da parte di CD Projekt RED e ha delle motivazioni ben precise che sono state spiegate da Max Pears, level designer, nel corso di una recente intervista. Allo sviluppatore è infatti stato chiesto se nel titolo ambientato a Night City sarà possibile destreggiarsi in acrobatiche corse sui muri e questa è stata la risposta di Pears:

"Si tratta di un elemento che abbiamo rimosso per ragioni di level design, ma ciò non toglie che vi sia una certa flessibilità nel modo in cui V può muoversi, state tranquilli."

Sembra quindi che l'assenza della corsa sulle pareti, che mal si sarebbe adattata alla conformazione degli ambienti di gioco, non verrà rimpianta grazie ad una serie di abilità che ci consentirà di spostarci agilmente per le aree della mappa per cogliere di sorpresa gli avversari ignari oppure introdursi in stanze altrimenti inaccessibili per aggirare qualche sistema informatico.

