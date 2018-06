Cyberpunk 2077 non potrà essere completato senza mai ricorrere alla violenza

Dopo aver parlato delle romance presenti in Cyberpunk 2077, il quest designer di CD Projekt RED Patrick Mills ha confermato che non sarà possibile completare il gioco senza mai sparare un colpo. In ogni caso, spesso avremo a disposizione diversi approcci alternativi alla violenza.

"Dal momento che si vestono i panni di un mercenario, non ci sono sempre soluzioni non violente per tutti i problemi che si presentano nel corso dell'avventura. Quindi no, non è possibile completare il gioco senza mai ricorrere alla forza. Siete dei mercenari, del resto, la violenza fa parte del vostro lavoro. In ogni caso vogliamo lasciare spazio anche agli approcci meno aggressivi. La missione vista nella demo finisce male, ma senza anticipare nulla, magari quell'incontro si sarebbe potuto concludere diversamente con un approccio alternativo", spiega il quest designer.

Cosa ne pensate delle parole di Patrick Mills? Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima di Cyberpunk 2077 basata sulla demo mostrata a porte chiuse a Los Angeles.