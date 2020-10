Cyberpunk 2077: non tutti potranno rubare un'auto a Night City

Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove informazioni sul gameplay di Cyberpunk 2077, titolo CD Projekt RED nel quale i giocatori potranno anche decidere di darsi ai furti d'auto. Sembra però che per sottrarre un bolide ai cittadini di Night City siano richieste abilità specifiche.

Stando alle parole del senior level designer, Miles Tost, rubare un'automobile in Cyberpunk 2077 non sarà facile come in Grand Theft Auto V e occorrerà apprendere le giuste abilità per farlo. In base ai punti abilità spesi potremmo ad esempio decidere se fare in modo che V possa minacciare gli NPC e costringerli ad uscire dall'auto oppure se fargli imparare a distruggere i finestrini e appropriarsene lontano da occhi indiscreti. In ogni caso è stato confermato che non vi sarà modo di tenere i veicoli rubati e nel garage saranno presenti solo le automobili legalmente acquistate.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 19 novembre 2020 nelle versioni: PlayStation 4, Xbox One, PC (GOG, Steam ed Epic Games Store) e Google Stadia. Al lancio di Xbox Series X|S e PlayStation 5 il titolo potrà essere giocato tramite retrocompatibilità e l'update grafico gratuito per le console next-gen arriverà solo nel corso del 2021.

