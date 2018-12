Cyberpunk 2077 non sarà presente ai Game Awards 2018

L'imminente cerimonia di premiazione dei Game Awards 2018 promette di essere una delle più grandi di sempre ed un evento imperdibile per tutti i giocatori. È stato lo stesso conduttore, Geoff Keyghley, ad innalzare all'inverosimile le nostre aspettative, promettendo tanti trailer e l'annuncio di più di 10 giochi.

Mentre l'intera comunità s'interroga sui titoli che potrebbero essere mostrati, abbiamo scoperto che Cyberpunk 2077 sicuramente non sarà tra essi. Ad riferirlo è stato il coordinatore della community Marcin Momot, che nel suo ultimo Tweet ha scritto: "Non vediamo l'ora di assistere a tutti reveal e agli annunci durante l'edizione di quest'anno dei Game Awards, ma noi non mostreremo nulla. Forniremo maggiori dettagli su Cyberpunk 2077 quando saremo pronti".

Sfuma, quindi, l'occasione di vederlo nuovamente in azione. Fortunatamente, dopo un'attesa lunghissima, la nostra curiosità è stata più che appagata quest'anno con il primo trailer ufficiale, mostrato durante l'E3 2018, ed un lunghissimo video gameplay di 48 minuti, pubblicato poco dopo la Gamescom 2018.

Cosa possiamo aspettarci, quindi, dai Game Awards 2018? Sicuramente non il gioco dedicato a Superman di Rocksteady, smentito dagli stessi sviluppatori. In molti puntano sulla presenza di Death Stranding, altri su Metroid Prime 4. Alcuni strani tweet di Randy Pitchford, boss di Gearbox, hanno invece fatto volare alta l'immaginazione dei fan che attendono l'annuncio di Borderlands 3 da anni. Ad aver già confermato la sua presenza è Epic Games, che annuncerà importanti novità per Fortnite.