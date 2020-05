Cyberpunk 2077, novità e nuovo video gameplay in arrivo l'11 giugno:

La cancellazione dell'E3 2020 di Los Angeles e delle altre principali fiere del settore ha indotto le principali realtà del settore a rivedere i propri piani comunicativi.

A quanto pare anche CD Projekt RED ha deciso di fare da sé, e in mancanza della vetrina losangelina ha appena annunciato quello che sembra essere a tutti gli effetti un evento virtuale internamente dedicato a Cyberpunk 2077. Con un'immagine teaser dal sapore estivo, i ragazzi polacchi ci hanno dato appuntamento all'11 giugno, quando andrà in onda una trasmissione intitolata Night City Wire: ad accompagnarla un semplice, ma chiarissimo messaggio: "Preparatevi". Il teaser non svela molto altro, ma Marcin Momot - il Global Community Lead di CD Projekt RED - ha confermato che durante l'evento verrà mostrato nuovo materiale tratto dal gioco, che ricordiamo essere previsto per il prossimo 17 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

L'evento Night City Wire farà parte del Summer Game Fest, festival completamente digitale organizzato da Geoff Keighley e destinato a farci compagnia fino al prossimo mese di agosto, con annunci, eventi in-game e demo giocabili dei titoli in uscita su Xbox One e PC. Il primo appuntamento del festival è previsto per giovedì 7 maggio, quando durante un Inside Xbox ci verranno mostrati i giochi terze parti per Xbox Series X, tra cui il primo video gameplay di Assassin's Creed Valhalla.