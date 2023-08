Cyberpunk 2077 e le novità dell'enorme Update 2.0: focus sul sistema di polizia rinnovato

Elencate le ricche novità e sorprese di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, per i ragazzi di CD Projekt RED è giunto il momento di approfondire uno degli aspetti più dirimenti del lavoro svolto con l'Update 2.0, vale a dire il sistema di polizia rinnovato.

La casa di sviluppo polacca spiega di aver ricostruito le dinamiche di gameplay legate al sistema di polizia di Night City basandosi su regole chiare e semplici: "Le attività criminali saranno punite, i fuggitivi inseguiti e i cyberpsicotici eliminati, nessuna domanda".

Le nuove forze di polizia di Night City, di conseguenza, non avranno alcuna pietà per i giocatori che semineranno il panico tra gli abitanti della gigalopoli di Cyberpunk 2077 e "non accetteranno mazzette, nè tantomeno la vostra resa. Le punizioni per coloro che infrangeranno la legge saranno pesanti. L'interfaccia vi mostrerà chiaramente tutti gli stati del nuovo sistema di prevenzione. Per coloro che raggiungeranno il livello massimo (5 stelle), abbiamo previsto un incontro a sorpresa con la MaxTac in stile mini boss, la quale avrà diversi modi per rimettervi al vostro posto".

Anche coloro che proveranno a darsi alla fuga dopo aver commesso un crimine non resterà impunito, da qui gli interventi compiuti dal team di CDPR per consentire ai giocatori di cimentarsi in rocamboleschi inseguimenti con sparatorie a bordo dei veicoli e posti di blocco. Una volta concluse le fasi più frenetiche delle sparatorie e degli inseguimenti, la polizia lascerà la zona in maniera naturale e intuitiva. L'intenzione dichiarata di CD Projekt è quella di "creare un'esperienza profonda e divertente, perché non vogliamo che i giocatori vengano puniti o interrotti troppo spesso. Cercate solo di non commettere crimini, se non vorrete essere trattati come criminali".

Per un ulteriore approfondimento sulle aggiunte dell'Update 2.0 e dell'espansione, entrambe destinate ad approdare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, vi lasciamo al resoconto della nostra prova con Cyberpunk 2077 Phantom Liberty a spasso per Dogtown.