Cyberpunk 2077: tutte le novità su gameplay ed elementi GDR nel video Q&A ufficiale

Approfittando dell'evento organizzato nella sede principale di CD Projekt RED, gli autori polacchi hanno accompagnato il nuovo video gameplay di Cyberpunk 2077 con tantissime informazioni aggiuntive sulle dinamiche di gioco, sulle fazioni e sugli elementi ruolistici di questo attesissimo titolo a mondo aperto.

Nel corso della diretta in streaming del "Deep Dive" di Cyberpunk 2077, il Level Designer Miles Tost, il progettista capo Pawel Sasko e il coordinatore del design Philipp Weber hanno risposto a tutta una serie di quesiti posti in questi mesi dagli appassionati di action GDR che attendono con ansia l'uscita di questo capolavoro annunciato.

Le informazioni snocciolate dagli sviluppatori di CD Projekt sono davvero tante, come dimostrano i circa 70 minuti di tempo richiesti al team per illustrare la loro visione e discutere delle caratteristiche principali di Cyberpunk 2077. Oltre alla presentazione di editor e interfaccia, e alla conferma della suddivisione in quartieri e distretti della megalopoli che farà da sfondo alle vicende di V, gli autori polacchi hanno rivelato di essersi avvalsi di un team di architetti e urbanisti per plasmare Night City e rendere ancora più realistica l'esperienza offerta a chi vorrà esplorarla da cima a fondo.

Nel corso del Q&A di CD Projekt si è poi discusso delle profonde conseguenze che avranno le nostre scelte sul prosieguo della trama, delle diverse gang che controlleranno i quartieri di Night City (e non solo, vista l'importanza delle Megacorporazioni nella storia del GDR cartaceo), della presenza di mezzi di trasporto che comprenderanno sia macchine che moto ma anche veicoli più "originali" non meglio precisati, della varietà di poteri sbloccabili progredendo in ciascun albero di abilità e tanto altro. Viene inoltre ribadita la presenza del Viaggio Veloce tra i distretti di Night City e le aree limitrofe già esplorate, della personalizzazione delle armi e della possibilità di affrontare le missioni in modi completamente diversi in base al proprio stile di gioco.

Il sogno ruolistico di CD Projekt e di tutti coloro che attendono con impazienza l'uscita di Cyberpunk 2077 dovrebbe esaudirsi il prossimo 16 aprile, con la commercializzazione di questo kolossal sci-fi su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.