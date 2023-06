Cyberpunk 2077, novità da Night City: CD Projekt lancia la Patch 1.63

Dopo aver indicato la strada della redenzione di Cyberpunk 2077 con Phantom Liberty nel corso degli ultimi eventi estivi, CD Projekt ci invita a esplorare nuovamente Night City per apprezzare le tante migliorie e ottimizzazioni promesse dalla Patch 1.63 appena lanciata su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Le lunghe note condivise dalla software house polacca elencano le numerose aree in cui i programmatori di CDPR sono intervenuti per migliorare le prestazioni e l'esperienza di gioco degli emuli di V e Johnny Silverhand.

Tra le tante novità della Patch 1.63 troviamo ad esempio dei correttivi per numerose quest secondarie e attività legate all'esplorazione free roaming di Night City, oltre a delle ottimizzazioni che interessano l'interfaccia utente, l'utilizzo dei cyberware e lo scaling 'intelligente' del DLSS e dell'FSR.

Non meno interessanti sono poi gli interventi compiuti da CD Projekt per chiudere i bug segnalati dalla community e risolvere dei glitch che comportavano dei problemi nel rendering in Ray Tracing e Path Tracing di alcune superfici. In calce alla notizia trovate il link alle note della Patch 1.63, ma prima vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sul Path Tracing di Cyberpunk 2077 su RTX 4070 e 4090.