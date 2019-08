Cyberpunk 2077: nuova galleria di screenshot in game dalla GamesCom 2019

CD Projekt RED continua a stuzzicare tutti gli appassionati di Cyberpunk 2077 in attesa della pubblicazione dell'attesissimo nuovo filmato di gameplay. Per ingannare l'attesa, il team polacco ha appena reso disponibile una seconda galleria di screenshot che ci permettono di dare un'occhiata all'interfaccia di gioco e ad uno dei boss.

Le immagini sono estratte dalla demo mostrata all'E3 2019 e presente anche alla GamesCom. Non a caso è infatti possibile vedere un frame dello scontro con Sasquatch, la donna a capo della banda degli Animals, che affronterà il protagonista V imbracciando un enorme martello. In un altro scatto vediamo il personaggio circondato dai nemici all'interno di un cinema e, proprio in questa immagine, si può vedere la mini-mappa e altri dettagli dell'hud che ci accompagnerà nel corso dell'avventura.

Prima di lasciarvi alle immagini in questione, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 16 aprile 2019. Nelle ultime ore è stata annunciata la versione Google Stadia di Cyberpunk 2077, che uscirà insieme alle edizioni del gioco per PlayStation 4, Xbox One e PC (Epic Games Store, GOG e Steam).

Sapevate che il New Game Plus di Cyberpunk 2077 è ancora in lavorazione e gli sviluppatori non hanno ancora trovato il modo giusto per implementarlo?